القبض على عدد من المخالفين لقانون الإقامة في نينوى

وقالت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، ان " قسم شؤون الإقامة في محافظة نينوى، تمكن من إلقاء القبض على 11 شخصا أجنبيا مخالفا لقانون الإقامة".

وأضافت، أنها "مستمرة بتعقب مخالفي أنظمة الإقامة، كما تدعو جميع المواطنين الى تقديم المعلومة والإبلاغ عن أماكن تواجدهم، وعدم إيوائهم، خدمة لأمن البلاد".

