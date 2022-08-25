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القبض على عدد من المخالفين لقانون الإقامة في نينوى

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بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة، اليوم الخميس، عن القاء القبض على 11 مخالفا أجنبيا في محافظة نينوى.
وقالت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، ان " قسم شؤون الإقامة في محافظة نينوى، تمكن من إلقاء القبض على 11 شخصا أجنبيا مخالفا لقانون الإقامة".

وأضافت، أنها "مستمرة بتعقب مخالفي أنظمة الإقامة، كما تدعو جميع المواطنين الى تقديم المعلومة والإبلاغ عن أماكن تواجدهم، وعدم إيوائهم، خدمة لأمن البلاد".

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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