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العراق يختتم منافسات اسيا للتايكوندو بوسامين

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بغداد - ياسين صفوان -

2022-08-25 | 14:18

العراق يختتم منافسات اسيا للتايكوندو بوسامين

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الخليج 365 ـ رياضة

اضاف المنتخب العراقي للناشئين برونزية ثانية في ختام مشاركته ببطولة اسيا للتايكواندو المقامة حالياً في العاصمة الفيتنامية "هوشي منه".

واستطاع اللاعب هارون عبدالله من خطف البرونزية في وزن 53 وهي الميدالية العراقية التاريخية الثانية بعد إحراز زميله رضا حسين برونزية وزن 65.

ويشارك العراق بثمانية لاعبين في البطولة، ثلاثة بفئة الناشئين وخمسة بفئة الشباب.


وسيفتتح اللاعب (مصطفى حسن) يوم الجمعة مشوار العراق بمنافسات الشباب.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-430346-637970268129742348.jpg Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
Alsumaria Tv
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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