العراق يختتم منافسات اسيا للتايكوندو بوسامين

واستطاع اللاعب هارون عبدالله من خطف البرونزية في وزن 53 وهي الميدالية العراقية التاريخية الثانية بعد إحراز زميله رضا حسين برونزية وزن 65.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012