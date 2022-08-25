أوكرانيا: أي هدنة مؤقتة مع روسيا ستعني استمرار الحرب

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بغداد - ياسين صفوان - على الصعيد الميداني، أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير 5 طائرات أوكرانية في استهداف مطار ميرغورو بمقاطعة بولتافا بوسط أوكرانيا، كما قالت إنها قصفت 3 طائرات أوكرانية في قاعدة دنيبرو الجوية بوسط البلاد.وأعلنت أيضا عن مقتل 64 عسكريا أوكرانيا في قصف بأسلحة عالية الدقة على موقع للجيش الأوكراني في ميكولايف، كما قالت إنها استهدف مؤسسات دفاعية أوكرانية في مقاطعة خميلنيتسكي ومدينة زابوروجيا بأسلحة عالية الدقة.

وأضافت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الأوكرانية قصفت 7 مرات منطقة محطة زابوروجيا النووية.

وبحث اليوم وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو في اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي الوضع حول محطة زاباروجيا للطاقة النووية. ونقلت رويترز عن مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن موسكو وكييف وافقتا على الحاجة للوصول إلى محطة زاباروجيا خلال أيام.



وكانت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، دعت إلى وقف العمليات العسكرية بالقرب من محطة زاباروجيا النووية في أوكرانيا، وقالت، في خطاب ألقته اليوم بمناسبة انتهاء فترة عملها، إن محطة زابوروجيا يجب أن تكون منزوعة السلاح.

كما أعلنت توثيق مقتل أكثر من5500 مدني وجرح 7800 آخرين بسبب الحرب في أوكرانيا، إضافة إلى فرار 6 ملايين و800 ألف آخرين، وطالبت المجتمع الدولي بمساءلة ومحاسبة كل من ارتكب انتهاكات قد ترقى إلى جرائم حرب في أوكرانيا.