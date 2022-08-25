رسمياً.. راضي شنيشل مدرباً للمنتخب العراقي الأولمبي

الخليج 365 – رياضة

وقّعَ الاتحادُ العراقيّ لكرةِ القدم، اليوم الخميس، عقداً مع المُدربِ "راضي شنيشل"، في مقرِّ الاتحاد، ليتولى تدريبَ المنتخب الأولمبيّ للفترةِ المُقبلة.



وقالَ النائب الأول لرئيسِ الاتحاد علي جبار في بيان ورد للسومرية نيوز: "نتطلعُ إلى مرحلةٍ ناجحةٍ تكون خطوةً مهمةً لاكتشافِ اللاعبين المُميزين ورفدهم للمنتخبِ الوطنيّ، وأتمنى التوفيقَ للمدرب راضي شنيشل في مهمته الجديدةِ وتحقيق ما نصبو إليه، لكونه يعدُّ من المدربين الجيدين وحققَ العديدَ من الانجازاتِ، ويمتلك خبرةً تدريبيّةً ستسهل من مهمته لقيادةِ الأولمبيّ في الفترةِ المقبلة".

وأضافَ: "سيعملُ الاتحادُ على توفيرِ جميع مُستلزماتِ النجاح للمُنتخبِ الأولمبيّ لتحقيق الأهدافِ المرسومةِ وكسْب الانتصاراتِ في التصفياتِ الآسيويّةِ المؤهلة إلى أولمبياد باريس".