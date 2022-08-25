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مقتل 3 قيادات داعشية في نينوى

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بغداد - ياسين صفوان - وذكر الجهاز في بيان ورد لـ الخليج 365، أنه " بعد إن رصدت استخبارات الجهاز اليقظة خط سير مجموعة من الإرهابيين اشتبكت معهم ليل يوم الأربعاء، مما أسفر عن مقتل ٣ من عصابات داعـش أحدهم قُتل أثناء الاشتباك والآثنين الآخرين تم قتلهما بعد تفتيش المنطقة صباح اليوم الخميس".

واشار البيان الى أن "الاستخبارات تعرفت على هويات ومنصاب المقتولين وهم:ـ
ـ محمد طه محمد المُكنى ابو أنس ما يسمى أمني قاطع ( عبيدة ) في عصابات داعـش
ـ احمد عبد محمد المُكنى ( أبو عبد ) وهو ما يسمى عسكري القاطع الشرقي في العصابات الإرهابيـة .

وتابع الجهاز: "كما أُلقي القبض على أحد المُتعاونين مع الإرهابييـن والذي كان يُزودهم بالمؤن الغذائية".

أتم البيان: "جهاز مُكافحة الإرهاب مُستمر بعملياته حتى يتم يتم تطهير كامل الأرض العراقية من هذه البراثن الجبانة".

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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