القصة الكاملة لاتهام عراقية لداعية مصري باغتصابها.. وتسريبات تكشف مفاجأة (فيديو)

بغداد - ياسين صفوان -

بحسب ما عرضه محمد الغيطي فإن "زوجة عبدالله رشدي، هاجر، تحدثت مع العراقية جيهان إحدى ضحايا الشيخ عبر شات على الماسنجر، واعترفت الزوجة على زوجها بأنه دائم الدخول عبدالله رشدي في علاقات من هذا النوع وفعل ذلك مع بنات عديدات وأن السيدة العراقية ليست الأولى وإنما هذا الأمر متكرر".

واستكمل الغيطي قراءة الشات بين زوجة عبدالله رشدي وجيهان: "زوجة عبدالله رشدي سألت في الشات جيهان العراقية هل تزوجك؟ كتب كتابه عليكي يعني؟".



وأوضحت المحادثات المسربة أن عبدالله رشدي كان ينوى السفر إلى تركيا لمقابلة السيدة العراقية جيهان ولكنها جاءت إلى مصر.

وعرض الغيطي الشات بين عبدالله رشدي، والسيدة العراقية وكتب رشدي لجيهان العراقية: "إقفلي شنطتك علشان أحجز لك اليوم في فندق تنامي فيه.. بحيث تاخدي أوبر من الفندق للشقة، لأن من شقة العبور صعب تلاقي أوبر.. والشنطة هتتعبك جهزيهم وهاتيهم أنا ربع ساعة وأكون عندك".

وظهرت السيدة التي تزعم خداعها من قبل الداعية عبدالله رشدي لأول مرة في فيديو متداول على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكشفت السيدة عن جنسيتها "عراقية"، وعن سبب إجادتها اللهجة العامية المصرية وقالت: "زوجي السابق مصري، قضينا معا أكثر من 10 سنوات"، وروت تفاصيل ما اعتبرته "خداعا واستغلالا" من الداعية عبدالله رشدي.

وقال رشدي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مساء الجمعة: " أعلم أنهم يجتهدون، ويعملون بكَدٍّ ليسقِطوا رمزًا أقَضَّ مضاجِعَهم؛ لسنا بلُقمَةٍ سائغة، ولا تنالُ الضِّباعُ من طوافِها حول الأسودِ إلا الخيْبَة؛ الأسودُ لا تَصنَعُ ما يُضْعِفُها أمامَ الضِّباعِ، فاهم يا ضَبْع منك له؟!".

وأضاف رشدي في منشوره: "سيُحاسَبُ بالقانونِ كلُّ خائضٍ على خوضِه في التشهيرِ جرْيًا وراءَ ادَّعاءاتٍ خيالِيَّةٍ دون سَنَدٍ، ماضون بعونِ الله نحوَ المزيدِ من إيجاعِكم، ‏وليس لنا إلى غير الله حاجة ولا مذهبُ".