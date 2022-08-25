إطلاق رواتب هذه الفئة لشهر آب - عاجل

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الخميس، إطلاق الدفعة الثامنة من راتب المعين المتفرغ لشهر آب.

وذكرت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "هيئة رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة في الوزارة أكملت الإجراءات الفنية والمالية ‏لإطلاق رواتب المعين المتفرغ ‏الدفعة الثامنة لشهر اب الجاري لسنة ٢٠٢٢".



ودعت الوزارة، "المستفيدين والمستفيدات الى التوجه للمنافذ ‏المعتمدة من قبل مصارف ‌‏(الرافدين، والرشيد، وآشور) لاستلام رواتبهم بعد اكمال ‏الإجراءات وتبليغهم من قبل المصارف".‏