مرة أخرى.. إصابة زوجة بايدن بفيروس 'كورونا'

وذكرت الشبكة أن النتيجة كانت سلبية الثلاثاء أثناء الاختبار المنتظم. ولا يوجد لدى السيدة الأولى أي أعراض جديدة.

وكانت نتيجة اختبار الرئيس الأمريكي جو بايدن الأربعاء سلبيا.

وتلقّت السيدة الأميركية الأولى علاج "باكسلوفيد" المضاد للفيروسات الذي تنتجه "فايزر" والذي قد يؤدي إلى ظهور نتيجة فحص إيجابية في فترة لاحقة، كما حصل مع الرئيس جو بايدن.