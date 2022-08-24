موقف أمريكي جديد يخص أوكرانيا

وقالت المندوبة خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، إن "المجتمع الدولي لن يعترف أبدا بمحاولة روسيا تغيير حدود أوكرانيا بالقوة".

وأضافت: "عندما سيقدم زعماء العالم إلى نيويورك الشهر القادم للتأكيد على تمسكهم بميثاق الأمم المتحدة، هم سيعلنون من جديد عن دعمهم لهذا المبدأ"، في إشارة إلى الدورة القادمة للجمعية العامة للأمم المتحدة.



يذكر أن روسيا اعترفت في فبراير الماضي باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين عن أوكرانيا. وأكدت موسكو أنها ستدرس طلبي الجمهوريتين للانضمام إلى روسيا بعد إجراء استفتاء فيهما.