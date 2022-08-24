مقتل وإصابة ثلاثة عناصر من 'داعش' بكمين في نينوى

بغداد - ياسين صفوان - أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، الأربعاء، عن مقتل وإصابة ثلاثة عناصر من "داعش" بكمين في محافظة نينوى.

وقال اللواء يحيى رسول عبدالله في بيان، إنه "تنفيذاً لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي يواصل الأبطال في جهاز مكافحة الارهاب عملياتهم البطولية".

وأضاف "تمكن فرساننا من قتل عنصر من عصابات داعش واصابة عنصرين اخرين خلال كمين محكم نصب لهم بالقرب من سايلو مخمور في محافظة نينوى".