انت الان تتابع خبر القضاء ينفي منشوراً نُسب لمجموعة قضاة بشأن أحداث أمس والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المجلس في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "القضاة وأعضاء الادعاء العام المستمرين بالخدمة على وجه الخصوص، ملتزمين بما يفرضه عليهم قانون التنظيم القضائي من التزامات وواجبات ومنها عدم التصرف باجتهاد فردي في القضايا التي تشغل الراي العام".وتابع، "لهذا ينفي مجلس القضاء الأعلى المنشور المتضمن مطالبة مجموعة قضاة الشكوى امام المحاكم الدولية بخصوص احداث يوم ٢٣ /٨ /٢٠٢٢ لاسيما وان القضاء العراقي هو المختص والقادر على التصدي لأي قضية وفق القوانين العراقية النافذة".

أدناه صورة المنشور المزيف: