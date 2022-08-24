وصفة اليوم ..كيكة القشطة والكاكاو

بغداد - ياسين صفوان - نقدم لكِ طريقة عمل وصفات الحلويات بالقشطة الطيبة والشهية، جربي وصفة كيكة القشطة والكاكاو وقدميها على سفرتك كتحلية مميزة وسهلة





- دقيق : كوبان ونصف

- بيكنج صودا : نصف ملعقة صغيرة

- بيكنج بودر : 2 ملعقة صغيرة

- بودرة الكاكاو : ثلاث أرباع الكوب

- القشطة : قالب (صغير)

- سكر : كوب ونصف

- الزبدة : نصف كوب (طرية)

- الزيت النباتي : ثلث كوب

- الفانيليا : ملعقة كبيرة

- حليب : كوب

- ماء ساخن : نصف كوب

- البيض : 4 حبات المقادير- دقيق : كوبان ونصف- بيكنج صودا : نصف ملعقة صغيرة- بيكنج بودر : 2 ملعقة صغيرة- بودرة الكاكاو : ثلاث أرباع الكوب- القشطة : قالب (صغير)- سكر : كوب ونصف- الزبدة : نصف كوب (طرية)- الزيت النباتي : ثلث كوب- الفانيليا : ملعقة كبيرة- حليب : كوب- ماء ساخن : نصف كوب- البيض : 4 حبات طريقة التحضير

- قومي بتسخين الفرن على درجة حرارة 350 مئوية.

- جهزي قالب الكيك وادهنيه بالزبدة ورشة دقيق.

- اخلطي الدقيق مع الكاكاو، والبيكنج باودر، والبيكنج صودا، والملح، والسكر، في وعاء واخلطيهم جيدأ حتى يخرج الهواء منه.

- أضيفي الزبدة، والقشطة، واخفقي بالخفاقة على سرعة منخفضة لمدة دقيقتين حتى يصبح المزيج مثل الفتات.

- أضيفي الزيت واخفقي.

- اخلطي الفانيلا مع الحليب، والماء، وأضيفي المزيج لخليط الدقيق والزبدة والزيت واخفقيه لمدة دقيقتان حتى تتجانس المكونات.

- قومي بإضافة البيض الواحدة تلو الأخرى مع الخفق على سرعة متوسطة حتى تتجانس المكونات.

- صبي المزيج في صينية الكيك وأدخليها الفرن لمدة 30 دقيقة أو حتى ينضج الكيك.

- أخرجي الكيك من الفرن واتركيه ليبرد لمدة 10 دقائق ثم ضعيه في طبق التقديم.

- يمكنك التزيين برشة سكر بودرة والفواكة الطازجة حسب الرغبة وقدميها دافئة أو باردة.