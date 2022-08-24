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لدعم خليجي 25 في البصرة.. درجال يلتقي بالامين العام للبطولة

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بغداد - ياسين صفوان -

2022-08-24 | 09:04

لدعم خليجي 25 في البصرة.. درجال يلتقي بالامين العام للبطولة

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الخليج 365 ـ رياضة

بحث وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، الأربعاء، مع الامين العام لاتحاد كأس الخليج جاسم الرميحي عدد من الامور التنظيمية الخاصة ببطولة خليجي 25.

وذكرت وزارة الشباب في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "الوزير درجال التقى الامين العام لاتحاد كاس الخليج العربي جاسم الرميحي والوفد المرافق له، واثناء اصطحابه الوفد في جولةٍ حرةٍ في بغداد بين أن هذه الزيارةُ تأتي من بابِ الدعمِ الكبير لاحتضانِ البصرة بُطولة خليجي 25 التي تسعى الحكومتان الاتحاديّة والمحليّة إلى إظهارها بأفضل صورةٍ من جميعِ النواحي الإداريّة والتنظيميّة والفنيّة واللوجستيّ".

وأضافت "سيتم عقدُ اجتماع بين الاتحادِ والوفد الخليجيّ للتباحُثِ في العديدِ من الأمورِ التي تخصُّ عمليةَ تنظيم خليجي 25".

وأشارت إلى أن "الوفد سيقوم بزيارةِ المنشآت الرياضيّةِ للاطلاعِ على التطورِ الكبيرِ الذي تشهده والذي يعززُ مكانةَ العراق بتضييفِالبطولاتِ العربيّة والقاريّة".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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