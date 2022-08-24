لدعم خليجي 25 في البصرة.. درجال يلتقي بالامين العام للبطولة

وذكرت وزارة الشباب في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "الوزير درجال التقى الامين العام لاتحاد كاس الخليج العربي جاسم الرميحي والوفد المرافق له، واثناء اصطحابه الوفد في جولةٍ حرةٍ في بغداد بين أن هذه الزيارةُ تأتي من بابِ الدعمِ الكبير لاحتضانِ البصرة بُطولة خليجي 25 التي تسعى الحكومتان الاتحاديّة والمحليّة إلى إظهارها بأفضل صورةٍ من جميعِ النواحي الإداريّة والتنظيميّة والفنيّة واللوجستيّ".وأضافت "سيتم عقدُ اجتماع بين الاتحادِ والوفد الخليجيّ للتباحُثِ في العديدِ من الأمورِ التي تخصُّ عمليةَ تنظيم خليجي 25".

وأشارت إلى أن "الوفد سيقوم بزيارةِ المنشآت الرياضيّةِ للاطلاعِ على التطورِ الكبيرِ الذي تشهده والذي يعززُ مكانةَ العراق بتضييفِالبطولاتِ العربيّة والقاريّة".

