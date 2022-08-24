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بايرن يحسم صفقة مؤجلة من أتلتيكو مدريد

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بغداد - ياسين صفوان -

2022-08-24 | 08:51

بايرن يحسم صفقة مؤجلة من أتلتيكو مدريد

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ظفر نادي بايرن ميونخ، بموهبة جديدة من الملاعب الإسبانية، مواصلا نجاحه في تعزيز صفوف فرق الناشئين والشباب بعناصر مميزة.
وذكرت شبكة "سكاي سبورت ألمانيا" أن النادي البافاري نجح في التعاقد مع خافيير فيرنانديز من أتلتيكو مدريد.

وأشارت إلى قرب إعلان بطل ألمانيا التعاقد مع لاعب الوسط الشاب، البالغ من العمر 15 عاما، بمجرد بلوغه 16 سنة في 28 تشرين الثاني 2022.


رغم ذلك، بدأ اللاعب الإسباني مسيرته مع البايرن بالتدرب مع فريق تحت 19 سنة في الفترة الأخيرة، حيث نال استحسان مسؤولي النادي الألماني.

ويعد فيرنانديز أحد أبرز المواهب الشابة في إسبانيا، وقد لعب لمنتخب بلاده تحت 16 سنة في 10 مباريات، سجل خلالها هدفين.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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