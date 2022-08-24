ارتفاع طفيف بأسعار صرف الدولار في الأسواق المحلية

وسجَّلت أسعار بيع الدولار، 148100 دينار لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 148000 دينار لكل 100 دولار.

وكان البنك المركزي العراقي قد قرر تعديل سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي أواخر العام 2020، إذ بلغ سعر شراء الدولار من وزارة الماليَّة 1450 ديناراً، أما سعر بيعه للمصارف فقد حُدِّد بـ(1460) ديناراً لكلّ دولار، فيما يكون سعر البيع للمواطن بـ (1470) ديناراً لكلّ دولار.

