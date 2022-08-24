انت الان تتابع خبر تصل لـ50 مليوناً.. الرافدين يطلق قروضاً جديدة لهذه الفئات - عاجل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي للمصرف في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "تم اطلاق وجبة جديدة من سلف الموظفين والعقود ومنتسبي الدفاع والداخلية التي تبدأ من خمس ملايين وحتى ٥٠ مليون دينار بالنسبة للموظفين والمنتسبين وسلف العقود تبلغ من خمسة إلى عشرة ملايين، وذلك بعد استكمال كافة اجراءات المنح وفق الضوابط والتعليمات حيث يكون التقديم على السلف عن طريق فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات".



وأضاف البيان، ان "الفروع ما زالت مستمرة في استقبال طلبات معاملات الترويج عن السلف للموظفين ومنتسبي القوات الأمنية".

