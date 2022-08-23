بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية المرور العامة، الثلاثاء، عن مصرع 10 أشخاص بحادث مروري في الناصرية بمحافظة ذي قار.

وقالت المديرية في بيان، "وقع حادث تصادم على الطريق الرابط بين الناصرية وقضاء البطحاء بين مركبتين الاولى خصوصي نوع ابصم والمركبة الثانية خصوصي نوع دايو".

وأضافت "بسبب عدم السيطرة على المركبة من قبل سائق المركبة الابصم وانحرافه من السايد المخصص له إلى السايد الآخر مما ادى الى وقوع الحادث وتحطم المركبتين بالكامل ووفاة عشرة أشخاص".