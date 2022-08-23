الزراعة تعلن وصول الإنتاج المحلي لبيض المائدة إلى 7 مليارات بيضة

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "وزير الزراعة محمد الخفاجي، ترأس اليوم الثلاثاء، ورشة عمل لمناقشة آلية تنفيذ محاور الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي في العراق (2022 - 2030)، بحضور الفريق التنفيذي للاستراتيجية والمؤلف من الجهات العليا ووزارات الدولة والقطاع الخاص".واكد الخفاجي على "أهمية الإستراتيجية ودورها في تحقيق الأمن الغذائي وحماية المنتج والمستهلك في الوقت ذاته، مبينا دور الوزارة في تحقيق الأمن الغذائي من خلال عدد من الإنجازات ومنها التطور الحاصل في إنتاجية بيض المائدة مؤكدا وصول الإنتاج المحلي الى 7 مليار بيضة".

وأضاف، ان "القطاع الخاص لعب دورا مهما تقدم في العملية الزراعية بشقيها النباتي والحيواني فضلا عن مساهمة الطرق الحديثة بالزراعة في تحقيق أمن غذائي مستدام من خلال الاستخدام الأمثل للمياه عبر منظومات الري كون الأمن الغذائي يوازي الأمن المائي".

