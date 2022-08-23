انت الان تتابع خبر واشنطن تبدي موقفاً من التظاهر أمام القضاء وتدعو لحل الخلافات سلمياً والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أبدت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، موقفاً من التظاهرات أمام مجلس القضاء الأعلى وسط بغداد، فيما شددت على ضرورة حل الخلافات سلمياً بين الأطراف السياسية.