انت الان تتابع خبر واشنطن تبدي موقفاً من التظاهر أمام القضاء وتدعو لحل الخلافات سلمياً والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أبدت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، موقفاً من التظاهرات أمام مجلس القضاء الأعلى وسط بغداد، فيما شددت على ضرورة حل الخلافات سلمياً بين الأطراف السياسية.
وقالت السفارة في بيان ورد لـ الخليج 365، "نحن نراقب عن كثب تقارير الاضطرابات هذا اليوم في بغداد حول مجلس القضاء الأعلى. ونحث جميع الأطراف على التزام الهدوء والامتناع عن العنف وحل أي خلافات سياسية بطريقة سلمية تستند الى الدستور العراقي".
ودعت السفارة، المتظاهرين إلى "احترام إجراءات وممتلكات المؤسسات الحكومية العراقية والتي تعود ملكيتها إلى الشعب العراقي وتخدم مصالحه".
ودعت السفارة، المتظاهرين إلى "احترام إجراءات وممتلكات المؤسسات الحكومية العراقية والتي تعود ملكيتها إلى الشعب العراقي وتخدم مصالحه".