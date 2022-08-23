مع إبقاء الخيم.. الصدر يدعو المتظاهرين للانسحاب من أمام مبنى القضاء

بغداد - ياسين صفوان - دعا زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء، المتظاهرين أمام مبنى مجلس القضاء بـ"الانسحاب وإبقاء الخيم"، فيما أشار إلى استمرار الاعتصام أمام مبنى مجلس النواب.

ونقل "صالح محمد العراقي" في بيان، عن الصدر قوله "إن في السلك القضائي في العراق الكثير من محبّي الإصلاح والمطالبين بمحاسبة الفاسدين، وإن كان هناك فتور في ذلك، فهو لوجود ضغوطات سياسية من فسطاط الفساد ضدّهم".



وأضاف، "إنه لو ثنيت لي الوسادة لكنت مع استمرار الاعتصام أمام القضاء الأعلى لنشجعه على الإصلاح ومحاسبة الفاسدين. لكن وللحفاظ على سمعة الثوّار الأحبة ولعدم تضرر الشعب.. أنصح بالانسحاب وإبقاء الخيم تحت عنوان ولافتة (اعتصام شهداء سبايكر) و (أهالي الموصل) (استرجاع الأموال المنهوبة) (محاسبة الفاســدين) بلا انحياز.. (إقالة الفاســدين) (فصل الادعاء العام) و (قضاء مستقل ونزيه) وغيرها من العناوين التي يريد الشعب تحقيقها".



وتابع الصدر، "ليستمر اعتصامكم أمام البرلمان إن شئتم ذلك فالقرار قرار الشعب، ومنّي النصيحة ولكم القرار في جميع ذلك وما أنا إلا فرد منكم وفيكم وإليكم".

