انت الان تتابع خبر محمد صلاح يحقق أرقاماً قياسية جديدة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأحرز صلاح هدفه العاشر في مرمى مانشستر يونايتد، كأكثر اللاعبين تسجيلاً بقميص ليفربول في شباك يونايتد تاريخياً.

واستمر صلاح في هز شباك مانشستر يونايتد للمباراة الخامسة على التوالي، إذ لم يسجل قبل المباريات الخمس الماضية سوى هدف واحد، قبل أن يبدأ سلسلة رائعة من الأهداف في قميص المنافس التقليدي لـ "الريدز".



وحقق الدولي المصري رقماً رائعاً بوصوله إلى الهدف 120 بقميص ليفربول في الدوري الإنجليزي ، ليعادل رقم الأسطورة لاعب الوسط ستيفان جيرارد كثاني هداف في تاريخ "الريدز" بالمسابقة.

أما على صعيد المنافسة والحفاظ على لقب هداف الدوري، أحرز صلاح الهدف الثاني له بعدما سجل هدفاً في مرمى فولهام في الجولة الأولى، إذ يتصدر سباق الهدافين لاعب ليدز، البرازيلي رودريغو برصيد 4 أهداف.

وواصل ليفربول بدايته المتعثرة في الدوري الإنجليزي، بسقوطه أمام مانشستر يونايتد بهدفين مقابل هدف في ختام مباريات الجولة الثالثة.



وتوقف رصيد "الريدز" عند نقطتين ليفشل في تحقيق الفوز في أول 3 مباريات بالمسابقة، ويبتعد بفارق 7 نقاط مبكراً عن الصدارة التي يعتليها آرسنال برصيد 9 نقاط.