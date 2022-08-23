الأمم المتحدة: العراق خامس البلدان تضرراً من أزمة المناخ

بغداد - ياسين صفوان - أكدت المديرة الإقليمية لبرنامج الأغذية العالمي (WFP) للشرق الأوسط، كورين فلايشر، اليوم الثلاثاء، أن العراق في المرتبة الخامسة كأكثر البلدان تضرراً من أزمة المناخ.

وقالت فلايشر، وفق بيان نشره موقع بعثة الأمم المتحدة في العراق، تابعته الخليج 365، "تشرفنا بلقاء رئيس الجمهورية برهم صالح. وسط الأولويات العاجلة في العراق، خامس أكثر البلدان تضرراً من أزمة المناخ".



وأضافت، "اتفقنا على أن المناخ هو حالة طوارئ، ومن دون اتخاذ إجراءات فورية، ستستمر في التسبب بتهجير آلاف الأشخاص بحثاً عن فرص أفضل".

