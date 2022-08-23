حقيقة وفاة الفنان العراقي سامي القفطان (فيديو)

وقال قفطان في مقطع فيديو منشور على الفيسبوك "في البيت الاول الذي ترعرت فيه رغم تغير الشخصيات تبقى نقابة الفنانين بيت الفنانين ،أنا الان بهذه النقابة بحضور جبار جودي، لنطفيء الأنباء التي تتحدث عن وفاتي لا صحة لها و الأخبار المنشورة في هذا الجانب تعبر عن النفوس المريضة لناشرها" على حد قوله.من جانبه شدد نقيب الفنانين العراقيين جبار جودي على "ضرورة اعتماد المعلومات والأخبار من مصادرها الرصينة"، مؤكداً سعيه في "التعاون مع وزارة الداخلية لمحاربة الشائعات التي تستهدف الشخصيات الفنية في المجتمع".