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حقيقة وفاة الفنان العراقي سامي القفطان (فيديو)

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بغداد - ياسين صفوان - نفى الفنان العراقي سامي القفطان، الانباء المتداولة التي تحدثت في مواقع التواصل الاجتماعي حول وفاته.
وقال قفطان في مقطع فيديو منشور على الفيسبوك "في البيت الاول الذي ترعرت فيه رغم تغير الشخصيات تبقى نقابة الفنانين بيت الفنانين ،أنا الان بهذه النقابة بحضور جبار جودي، لنطفيء الأنباء التي تتحدث عن وفاتي لا صحة لها و الأخبار المنشورة في هذا الجانب تعبر عن النفوس المريضة لناشرها" على حد قوله.

من جانبه شدد نقيب الفنانين العراقيين جبار جودي على "ضرورة اعتماد المعلومات والأخبار من مصادرها الرصينة"، مؤكداً سعيه في "التعاون مع وزارة الداخلية لمحاربة الشائعات التي تستهدف الشخصيات الفنية في المجتمع".

 


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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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