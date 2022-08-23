حادث 'مروع' يوقع 9 ضحايا ومصابين في نينوى (صور)

وقالت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، إن فرقها "تمكنت من إنقاذ ستة أشخاص وانتشال ثلاث آخرين نتيجة حادث اصطدام عجلتي أحدهما عجلة بيك آب حكومي مع عجلة نوع يوكن على الطريق الرابط موصل بغداد نتيجة الاجتياز الخاطئ".وأشارت إلى أنها "انتشلت 3 جثث وانقذت وأخلت 6 مصابين نتيجة حادث الاصطدام".