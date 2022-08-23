'نرفض المساس بالقضاء'.. ائتلاف علاوي يصدر بياناً بشأن الأحداث الأخيرة

أصدر ائتلاف الوطنية، اليوم الثلاثاء، بياناً بشأن التظاهرات أمام مجلس القضاء، فيما أكد رفضه المساس بالسلطة القضائية من أي طرف كان.

محمد يوسف

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