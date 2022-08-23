وزير الصدر يبدي موقفاً من تعليق القضاء لعمله

وقال العراقي في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "ما إن تشتدّ حدّة الاحتجاجات ضدّ الفاسدين.. فإنهم يسارعون مستنجدين بالصدر لكنه ومنذ يومين قرر عدم التدخل مطلقاً".

وأضاف، أنه "ولاستمرار "ثورة "عاشوراء" على عفويتها، فإن الصدر قد يأمر مستقبلاً بتعليق عمل اللجنة المشرفة على الاحتجاجات مقابل تعليق القضاء والمحاكم عملها".



وتابع العراقي، "وإلا فإنه من المعيب أن يعلّق القضاء والمحاكم العمل من أجل إنهاء ثــورة إصلاحية ولا تعلّق أعمالها من أجل استنكار فساد مستشري إذا لم تستطع محاكمة الفاسدين من جميع الأطراف".