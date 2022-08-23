انت الان تتابع خبر أول تعليق من صباح الساعدي بعد صدور مذكرة قبض بحقه – عاجل والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - علق القيادي في التيار الصدري صباح الساعدي، اليوم الثلاثاء، على مذكرة القبض الصدارة بحقه.
وقال الساعدي في تغريدة تابعتها الخليج 365، "لا أخاف ولا أهاب السجن او الاعتقال، ولم اسكت عن الفساد والظلم".
وكان مجلس القضاء الأعلى قد قرر، تعليق أعماله والمحاكم التابعة له والمحكمة الاتحادية احتجاجاً على التظاهرات.
وأعلن مجلس القضاء الأعلى، ايضا عن المباشرة بإجراءات جمع الأدلة عن تهديد المحكمة الاتحادية.
وختم تغريدته بوسم "#ثورة_محرم_مستمرة"
وكان مجلس القضاء الأعلى قد قرر، تعليق أعماله والمحاكم التابعة له والمحكمة الاتحادية احتجاجاً على التظاهرات.
وأعلن مجلس القضاء الأعلى، ايضا عن المباشرة بإجراءات جمع الأدلة عن تهديد المحكمة الاتحادية.
وقال المجلس في بيان إن "محكمة تحقيق الكرخ الأولى باشرت بإجراءات جمع الأدلة عن جريمة تهديد المحكمة الاتحادية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق الفاعلين".