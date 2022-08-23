العبادي يدعو الى انهاء الاعتصامات واللجوء الى الحوار البناء - عاجل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – بغداد

دعا رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي، اليوم الثلاثاء، الى إنهاء الاعتصامات التي تعطل مؤسسات الدولة الدستورية واللجوء الى الحوار البناء.



وقال العبادي في تغريدة تابعتها الخليج 365، "لا يجوز ان يصل الصراع السياسي الى زج القضاء فيه، ونؤكد على ضرورة الحفاظ على حيادية القضاء ونزاهته ورفض المساس به وبمؤسساته، وندعو لاحترام دوره الدستوري والخدمي للحكم بين الناس بالعدل".

وأضاف، "ونطالب بالتهدئة وإنهاء الاعتصامات التي تعطل مؤسسات الدولة الدستورية واللجوء الى الحوار البناء".