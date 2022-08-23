'روس كوسموس': المحطة الفضائية الدولية تعرضت لـ1000 تهديد

وقد كشف المعهد الرئيس لمؤسسة "روس كوسموس" الفضائية عن تقريره بهذا الشأن على هامش منتدى "الجيش – 2022".

وجاء في التقرير أن المحطة الدولية تعرضت في الفترة المذكورة لـ960 تهديدا.

وأضاف أن المحطة شهدت 29600 اقتراب خطير من أجهزة فضائية محلقة في مدار الأرض، وشكلت الأقمار الصناعية الصغيرة التابعة لشركة إيلون ماسك 45% من إجمالي الاقترابات الخطيرة، كما سجلت المنظومة 30 حالة لتحطم الأجهزة والأجرام الفضائية في المدار.



يذكر أن منتدى "الجيش – 2022" العسكري التقني كان قد كشف في وقت سابق عن مواد تؤكد أن تحقيق مشروع "درب التبانة" الخاص بمراقبة الفضاء ينتهي بحلول عام 2035.

ويفترض أن يسمح المشروع بتتبع أخطار الاصطدامات في مدار الأرض والإنذار عن اقتراب الكويكب والمذنبات الخطيرة، فضلا عن تسجيل تغيرات في الطقس الفضائي.

يذكر أن مدير عام إدارة المشاريع المستقبلية في مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية، ألكسندر بلوشينكو، كان قد صرح في 3 آب الجاري في حديث أدلى به لصحيفة "إزفيستيا" الروسية أن منظومة "درب التبانة" من شأنها ضمان المراقبة العالمية المستمرة، لذلك فإن تلسكوباتها الأرضية لا تنشر في أراضي روسيا فحسب بل وخارجها.



يذكر أن فكرة مشروع "درب التبانة"، بصفته منظومة أوتوماتيكية للإنذار عن الأوضاع الخطرة في مدار الأرض، تم إقرارها مطلع العام الجاري، وستتضمن المنظومة 65 تلسكوبا أرضيا، فضلا عن أقمار صناعية خاصة بالمنظومة وتلسكوبات ومختبرات فضائية، وستزيد فاعلية منظومة "درب التبانة" أضعافا عن فاعلية المنظومة الحالية.