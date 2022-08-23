انهيار الجزء الشمالي من مرفأ بيروت (فيديو)

بغداد - ياسين صفوان - انهار جزء جديد من الجهة الشمالية من إهراءات القمح في مرفأ بيروت، فيما تبقى الأجزاء الأخرى مهددة بالانهيار.

ويأتي ذلك بعد أقل من 3 أيام من سقوط بعض الأجزاء من الإهراءات من الجهة الشمالية في مرفأ بيروت، حيث ظهرت النار من أعلى الصوامع.

في حين كان الجيش اللبناني حدد في محيط إهراءات القمح في مرفأ بيروت مساحة بقطر 150 مترا يمنع على أحد أن يتخطاها، كونها مهددة بالانهيار.

