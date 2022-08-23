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طقس العراق.. تحديد موعد انتهاء موجات الحر والدخول في فصل الخريف

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بغداد - ياسين صفوان - وقال عطية في إيضاح تابعته الخليج 365، "منذ عدة أيام، درجات الحرارة تسجل معدلاتها دون العامة في اغلب مدن العراق خصوصا المنطقة الغربية منها".
 
وأضاف "تستمر على هذا الحال لغاية بداية الأسبوع المقبل".
 
وتوقع عطية أن "ترتفع بعدها درجات الحرارة نسبيا فوق المعدل عدة أيام مع اقترابنا من وداع فصل الصيف اللاهب وتوديع درجات الحرارة الخمسينية ودخول فصل الخريف مناخيا يوم 1 أيلول".
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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