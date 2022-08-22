راموس يوجه رسالة الى كاسميرو بعد رحيله الى اليونايتد

ونشر راموس عبر حسابه الرسمي على إحدى مواقع التواصل الاجتماعي ، صورة لـ كاسميرو، وعلق قائلًا: "تهانينا على هذه الرحلة، لقد كان شرف لي ومن دواعي سروري أن أشاركك العديد من الانتصارات والنجاحات واللحظات الرائعة".وأضاف: "تهانينا كاسيميرو.. أتمنى لك النجاح في مرحلتك الجديدة يا صديقي".

وانتقل كاسميرو الى مانشستر يونايتد بصفقة تقترب قيمتها من 70 مليون يورو، وبراتب يصل إلي ضعف ما يتقاضاه مع ريال مدريد حالياً وبعقد يربطه بالقلعة الحمراء لمدة 4 أو 5 سنوات حتى صيف 2027.

