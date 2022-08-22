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انت الان تتابع خبر راموس يوجه رسالة الى كاسميرو بعد رحيله الى اليونايتد والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2022-08-22 | 15:32
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وجه مدافع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي الدولي الإسباني سيرجيو راموس، اليوم الاثنين، رسالة خاصة إلى البرازيلي كارلوس كاسميرو بعد رحيله عن ريال مدريد وانتقاله إلى مانشستر يونايتد.
ونشر راموس عبر حسابه الرسمي على إحدى مواقع التواصل الاجتماعي ، صورة لـ كاسميرو، وعلق قائلًا: "تهانينا على هذه الرحلة، لقد كان شرف لي ومن دواعي سروري أن أشاركك العديد من الانتصارات والنجاحات واللحظات الرائعة".
وأضاف: "تهانينا كاسيميرو.. أتمنى لك النجاح في مرحلتك الجديدة يا صديقي".
وانتقل كاسميرو الى مانشستر يونايتد بصفقة تقترب قيمتها من 70 مليون يورو، وبراتب يصل إلي ضعف ما يتقاضاه مع ريال مدريد حالياً وبعقد يربطه بالقلعة الحمراء لمدة 4 أو 5 سنوات حتى صيف 2027.
وأضاف: "تهانينا كاسيميرو.. أتمنى لك النجاح في مرحلتك الجديدة يا صديقي".
وانتقل كاسميرو الى مانشستر يونايتد بصفقة تقترب قيمتها من 70 مليون يورو، وبراتب يصل إلي ضعف ما يتقاضاه مع ريال مدريد حالياً وبعقد يربطه بالقلعة الحمراء لمدة 4 أو 5 سنوات حتى صيف 2027.
المحرر: سعد أحمدAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد