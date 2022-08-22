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راموس يوجه رسالة الى كاسميرو بعد رحيله الى اليونايتد

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بغداد - ياسين صفوان -

2022-08-22 | 15:32

راموس يوجه رسالة الى كاسميرو بعد رحيله الى اليونايتد

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وجه مدافع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي الدولي الإسباني سيرجيو راموس، اليوم الاثنين، رسالة خاصة إلى البرازيلي كارلوس كاسميرو بعد رحيله عن وانتقاله إلى مانشستر يونايتد.
ونشر راموس عبر حسابه الرسمي على إحدى مواقع التواصل الاجتماعي ، صورة لـ كاسميرو، وعلق قائلًا: "تهانينا على هذه الرحلة، لقد كان شرف لي ومن دواعي سروري أن أشاركك العديد من الانتصارات والنجاحات واللحظات الرائعة".

وأضاف: "تهانينا كاسيميرو.. أتمنى لك النجاح في مرحلتك الجديدة يا صديقي".

وانتقل كاسميرو الى مانشستر يونايتد بصفقة تقترب قيمتها من 70 مليون يورو، وبراتب يصل إلي ضعف ما يتقاضاه مع ريال مدريد حالياً وبعقد يربطه بالقلعة الحمراء لمدة 4 أو 5 سنوات حتى صيف 2027.

سعد أحمد المحرر: سعد أحمد
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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