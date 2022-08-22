أول تعليق من زوج نسرين طافش حول أنباء انفصالهما (صور)

وعلق شريف الشرقاوي على شائعات انفصاله عن نسرين طافش عبر خاصية الإستوري على "إنستغرام" بنشر صورة تجمعه بزوجته وكتب: "نسرين طافش زوجتى وست الستات كلها".

وتابع: "نسرين لها مطلق الحرية فى التحكم في صور صفحتها، من فضلكم سيبوا الناس تعيش بحريتها، واستخدموا طاقتكم فيما يفيدكم".



نسرين طافش تجنبت نفي الشائعة بشكل مباشر، ولكنها اقتبست مقولة للكاتبة عائشة عبد الله المهيري، نشرتها عبر خاصية الإستوري على حسابها بإنستغرام، تقول: "في الصمت حياة أخرى لا يعرفها من اعتاد الضجيج، في أفكاره، وكلماته، وتصرفاته، المتصلون بأنفسهم لديهم جمال في داخلهم يشغلهم عن متابعة ما لا يعنيهم، ويثريهم، ويبهجهم، لن تستطيع أن تحيا مثلهم ونفسك تتغذى على السطحية والفضول، الجمال والعمق لا ينفصلان".وتابعت: "تعلم فن الهدوء في كل شيء، لا تسمح لكل أنواع الضجيج أن تغزو دائرتك الخاصة، اهدأ بأسلوب حقيقي، وكن هادئاً ومطمئناً ومستمتعاً بخصوصية كينونتك الجميلة، ستدرك لاحقاً بأن مزيداً من الرضا مع كثير من الراحة وتخفيض أهمية كثير من الأشياء؛ كفيل بأن يصنع رفاهيتك".

وكانت الفنانة نسرين طافش قد فاجأت متابعيها على إنستغرام بحذف صورها الأخيرة مع زوجها، وذلك بعد ما يقرب من 50 يوماً على إعلان زواجهما، وهو ما أثار تساؤلات رواد السوشيال ميديا حول حقيقة انفصالهما.

ورجح البعض أن حذف نسرين لكل صورها مع زوجها كان مقصوداً لسحب البساط من زميلتها السورية تولين البكري، التي أصدرت عدة تصريحات تصدرت بها قائمة الأكثر بحثاً على موقع غوغل، من بينها تصريحات عن الانتقام قيل إن نسرين هي المقصودة بها.

