انهيارات جديدة بصوامع مرفأ بيروت (فيديو)

يأتي ذلك بعد إعلان السلطات اللبنانية، إخلاء جميع الموظفين من محيط صوامع القمح في المرفأ احترازيا.

ونشرت الإعلامية اللبنانية سابين جان يوسف، عبر حسابها في "تويتر" مقطع فيديو وثقت فيه لحظة الانهيارات التي شهدتها الأجزاء المتبقية من الصوامع التي تدمرت بسبب انفجار المرفأ في 4 آب 2020 والتي سقط جزء منها مؤخراً.



يشار إلى أن تقارير إعلامية لبنانية، ذكرت خلال الأيام الماضية، أن صوامع القمح الموجودة في مرفأ بيروت المنكوب، اشتعلت فيها النيران بشكل كثيف.

وتداولت قنوات لبنانية وحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع من مرفأ بيروت تظهر اشتعال النيران بالفعل.

وكان وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني علي حمية، قال يوم السبت الماضي، إن الجديد في موضوع الصوامع هو أن الجزء الشمالي يميل يميناً ويساراً أي باتجاه الحفرة بزاوية انحناء 30 ملم بالساعة وبعكسها 15-20 ملم بالساعة، أما الجزء الجنوبي فيجب تتبع جذوعه وهو متصدع.

