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انت الان تتابع خبر بعد الأنتصار الكبير.. بيدري يشيد بمستوى ليفا: يبدو بعمر الـ20 والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2022-08-22 | 07:31
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الخليج 365 ـ رياضة
أشاد بيدري، لاعب وسط برشلونة، بدور زميله المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، في تحقيق الفوز على مضيفه ريال سوسيداد (4-1)، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية من الليجا.
أشاد بيدري، لاعب وسط برشلونة، بدور زميله المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، في تحقيق الفوز على مضيفه ريال سوسيداد (4-1)، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية من الليجا.
وقال بيدري، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الكتالونية: "اليوم كانت مباراة مهمة للغاية بالنسبة لنا، خاصة بعد التعادل ضد رايو فاليكانو.. وحققنا المطلوب، وهو الفوز".
وأضاف: "ليفاندوفسكي يبلغ من العمر 34 عاما، لكن يبدو كأن عمره 20 عاما، من طريقته في العمل والأهداف التي يسجلها".
وأتم: "مع (المدرب) كومان لعبنا بثلاثة مدافعين، وسارت الأمور بشكل جيد للغاية، ويجب أن نكون أكثر جرأة، فهذا ما يطلبه منا تشافي دائما".
ورفع برشلونة رصيده بهذا الفوز إلى 4 نقاط، في المركز الخامس بجدول ترتيب الليجا، بينما تجمد رصيد ريال سوسيداد عند 3 نقاط، في المركز العاشر.
وأضاف: "ليفاندوفسكي يبلغ من العمر 34 عاما، لكن يبدو كأن عمره 20 عاما، من طريقته في العمل والأهداف التي يسجلها".
وأتم: "مع (المدرب) كومان لعبنا بثلاثة مدافعين، وسارت الأمور بشكل جيد للغاية، ويجب أن نكون أكثر جرأة، فهذا ما يطلبه منا تشافي دائما".
ورفع برشلونة رصيده بهذا الفوز إلى 4 نقاط، في المركز الخامس بجدول ترتيب الليجا، بينما تجمد رصيد ريال سوسيداد عند 3 نقاط، في المركز العاشر.