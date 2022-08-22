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بعد الأنتصار الكبير.. بيدري يشيد بمستوى ليفا: يبدو بعمر الـ20

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بغداد - ياسين صفوان -

2022-08-22 | 07:31

بعد الأنتصار الكبير.. بيدري يشيد بمستوى ليفا: يبدو بعمر الـ20

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الخليج 365 ـ رياضة

أشاد بيدري، لاعب وسط ، بدور زميله المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، في تحقيق الفوز على مضيفه ريال سوسيداد (4-1)، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية من الليجا.

وقال بيدري، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الكتالونية: "اليوم كانت مباراة مهمة للغاية بالنسبة لنا، خاصة بعد التعادل ضد رايو فاليكانو.. وحققنا المطلوب، وهو الفوز".

وأضاف: "ليفاندوفسكي يبلغ من العمر 34 عاما، لكن يبدو كأن عمره 20 عاما، من طريقته في العمل والأهداف التي يسجلها".


وأتم: "مع (المدرب) كومان لعبنا بثلاثة مدافعين، وسارت الأمور بشكل جيد للغاية، ويجب أن نكون أكثر جرأة، فهذا ما يطلبه منا تشافي دائما".

ورفع برشلونة رصيده بهذا الفوز إلى 4 نقاط، في المركز الخامس بجدول ترتيب الليجا، بينما تجمد رصيد ريال سوسيداد عند 3 نقاط، في المركز العاشر.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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