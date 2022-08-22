بعد الأنتصار الكبير.. بيدري يشيد بمستوى ليفا: يبدو بعمر الـ20

وقال بيدري، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الكتالونية: "اليوم كانت مباراة مهمة للغاية بالنسبة لنا، خاصة بعد التعادل ضد رايو فاليكانو.. وحققنا المطلوب، وهو الفوز".

وأضاف: "ليفاندوفسكي يبلغ من العمر 34 عاما، لكن يبدو كأن عمره 20 عاما، من طريقته في العمل والأهداف التي يسجلها".



وأتم: "مع (المدرب) كومان لعبنا بثلاثة مدافعين، وسارت الأمور بشكل جيد للغاية، ويجب أن نكون أكثر جرأة، فهذا ما يطلبه منا تشافي دائما".

ورفع برشلونة رصيده بهذا الفوز إلى 4 نقاط، في المركز الخامس بجدول ترتيب الليجا، بينما تجمد رصيد ريال سوسيداد عند 3 نقاط، في المركز العاشر.

