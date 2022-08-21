انت الان تتابع خبر الفتلاوي تعلن قبول مناظرة الصدر مقابل شرط! والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت رئيس حركة "إرادة" النائبة حنان الفتلاوي، اليوم الأحد، قبول المناظرة التي دعا اليها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.
وقالت الفتلاوي في تغريدة تابعتها الخليج 365، "استجابة لدعوة مقتدى الصدر أعلن قبولي بالمناظرة باعتباري أحد قادة الكتل في الإطار التنسيقي شرط ان يضمن سماحته سلامتي بعد انتهاء المناظرة".
وفي وقت سابق، أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، "تقديم مقترح إلى الأمم المتحدة لجلسة حوار بل مناظرة علنية وببث مباشر مع الفرقاء السياسيين أجمع فلم نر تجاوبا ملموسا منهم".