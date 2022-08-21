الفتلاوي تعلن قبول مناظرة الصدر مقابل شرط!

وقالت الفتلاوي في تغريدة تابعتها الخليج 365، "استجابة لدعوة مقتدى الصدر أعلن قبولي بالمناظرة باعتباري أحد قادة الكتل في الإطار التنسيقي شرط ان يضمن سماحته سلامتي بعد انتهاء المناظرة".

وفي وقت سابق، أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، "تقديم مقترح إلى الأمم المتحدة لجلسة حوار بل مناظرة علنية وببث مباشر مع الفرقاء السياسيين أجمع فلم نر تجاوبا ملموسا منهم".