المحكمة الاتحادية ترد طعن قتيبة الجبوري بشأن عضوية مقدام الجميلي

وذكر إعلام القضاء في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "المحكمة الاتحادية العليا أصدرت بجلستها المؤرخة هذا اليوم المصادف 21 / 8 / 2022 قرارها المتضمن رد الطعن المقدم من قبل المدعي ( قتيبة ابراهيم تركي الجبوري ) بخصوص عضوية النائب ( مقدام محمد عبيد علي الجميلي ) لعدم وجود ما يخل بصحة عضويته".وفي وقت سابق، أصدرت محكمة التمييز الاتحادية، حكماً بصحة عضوية مرشح الانتخابات "مقدام محمد عبيد علي الجميلي" في مجلس النواب العراقي بديلا لمشعان الجبوري.

وقررت الهيئة التمييزية العليا للمساءلة والعدالة اعلى جهة قضائية بهذا التخصص نقض قرار هيئة المساءلة والعدالة وتعد عضوية مقدام الجميلي صحيحة، وبهذا يكون بديلا للجبوري.

