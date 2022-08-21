انت الان تتابع خبر بعد مقتل 40 شخصاً.. القوات الصومالية تطيح بارهابيي 'حركة الشباب' والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - قوات الأمن الصومالية تعلن القضاء على مسلحي "حركة الشباب" تعلن مسؤوليتها عن اقتحام فندق بسيارتين مفخختين في الصومال.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن قائد في قوات الأمن الصومالية قوله: "قوات الأمن أنهت الحصار والمسلحون قتلوا، ولم نسمع طلقة واحدة من المبنى خلال الساعة الماضية".



وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام صومالية، بأن عدد القتلى في هجوم مسلحي "حركة الشباب" على فندق "الحياة" في مقديشو ارتفع إلى 40 قتيلا، وأصيب أكثر من 70 آخرين بجروح.