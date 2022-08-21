الرافدين يطلق وجبة جديدة من السلف لثلاث فئات

بغداد - ياسين صفوان - أعلن مصرف الرافدين، اليوم الأحد، اطلاق وجبة جديدة من سلف الموظفين والعقود ومنتسبي الدفاع والداخلية.

وذكر المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "أطلق وجبة جديدة من سلف الموظفين والعقود ومنتسبي الدفاع والداخلية التي تبدأ من ٥ مليون وحتى ٥٠ مليون بالنسبة للموظفين والمنتسبين وسلف العقود تبلغ ٥ و ١٠ مليون وذلك بعد استكمال كافة اجراءات المنح وفق الضوابط والتعليمات حيث يكون التقديم على السلف عن طريق فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات".



واضاف ان "الفروع مازالت مستمرة في استقبال طلبات معاملات الترويج عن السلف للموظفين ومنتسبي القوات الأمنية".