تشيلسي يعاقب مشجعاً أساء لمهاجم توتنهام

وأقيمت المباراة الأسبوع الماضي بالجولة الثانية من الدوري الإنجليزي وانتهت بالتعادل الإيجابي 2-2.

وتعرض اللاعب الكوري الجنوبي سون هيونغ-مين لبعض الإساءات العنصرية من أحد مشجعي تشلسي.

وقال تشلسي في بيان: "بعد بياننا هذا الأسبوع بشأن الإساءات العنصرية في مباراة توتنهام يوم الأحد الماضي، يمكن لنادي تشلسي لكرة القدم أن يؤكد أنه حدد هذا المشجع العنصري الذي يحمل التذكرة الموسمية وحظر عليه حضور المباريات لأجل غير مسمى"، حسبما نقلت "الأسوشيتد برس".

