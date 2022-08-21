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تشيلسي يعاقب مشجعاً أساء لمهاجم توتنهام

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بغداد - ياسين صفوان -

2022-08-21 | 08:18

تشيلسي يعاقب مشجعاً أساء لمهاجم توتنهام

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الخليج 365 - رياضة

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي منع مشجع يحمل تذكرة موسمية من حضور المباريات لأجل غير مسمى بسبب الإساءة للكوري الجنوبي سون هيونغ-مين نجم توتنهام خلال مواجهة الفريقين على ملعب ستامفورد بريدج.

وأقيمت المباراة الأسبوع الماضي بالجولة الثانية من وانتهت بالتعادل الإيجابي 2-2.

وتعرض اللاعب الكوري الجنوبي سون هيونغ-مين لبعض الإساءات العنصرية من أحد مشجعي تشلسي.

وقال تشلسي في بيان: "بعد بياننا هذا الأسبوع بشأن الإساءات العنصرية في مباراة توتنهام يوم الأحد الماضي، يمكن لنادي تشلسي لكرة القدم أن يؤكد أنه حدد هذا المشجع العنصري الذي يحمل التذكرة الموسمية وحظر عليه حضور المباريات لأجل غير مسمى"، حسبما نقلت "الأسوشيتد برس".

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Alsumaria Tv
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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