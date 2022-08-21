انت الان تتابع خبر الاحد.. مواجهات كروية قوية والابرز سوسيداد ضد برشلونة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلةليدز يونايتد X تشيلسي – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports 1 HD Premiumوست هام X برايتون – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports 2 HD Premiumنيوكاسل يونايتد X مانشستر سيتي – الساعة 5:30 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

أتلتيك بيلباو X فالنسيا – الساعة 5:30 مساء على قناة beIN Sports 1 HD

أتلتيكو مدريدX فياريال – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

ريال سوسيداد X برشلونة – الساعة 10 مساء على قناةbeIN Sports 1 HD Premium



مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

إمبولي X فيورنتينا – الساعة 6:30 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1

نابولي X مونزا – الساعة 6:30 مساء على قناة AD SPORTS Premium 2

أتلانتا X ميلان – الساعة 8:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1

بولونيا X هيلاس فيرونا – الساعة 8:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 2

مواعيد مباريات الدوري الألماني

آينتراخت فرانكفورت X كولن – الساعة 3:30 عصرا

بوخوم X بايرن ميونخ – الساعة 5:30 مساء

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

ستراسبورج X ستاد ريمس – الساعة 1 ظهرا

تولوز X لوريان – الساعة 3 عصرا

أنجيه X ستاد بريست 29 – الساعة 3 عصرا

مونبلييه X أوكسير – الساعة 3 عصرا

كليرمون فوت 63 X نيس – الساعة 3 عصرا

رين X اجاكسيو – الساعة 5 مساء

ليل X باريس سان جيرمان – الساعة 8:45 مساء

مواعيد مباريات الدوري التركي

إسطنبول باشاك شهير X قيصري سبور – الساعة 6:15 مساء

بشكتاش X فاتح قرا جمرك – الساعة 8:45 مساء

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

الأهلي X الإسماعيلي – الساعة 9 مساء على قناة on time sport 1