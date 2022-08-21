انت الان تتابع خبر اليابان تدرس نشر 1000 صاروخ بعيد المدى لمواجهة الصين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت صحيفة يوميوري اليابانية، نقلا عن مصادر حكومية إن "الصواريخ ستكون أسلحة حالية معدلة لتوسيع مداها من 100 كيلومتر إلى ألف كيلومتر".

وأضافت يوميوري أن الأسلحة، التي ستطلقها السفن أو الطائرات، ستتمركز بشكل أساسي حول جزر نانسي الجنوبية وقادرة على الوصول إلى المناطق الساحلية لكوريا الشمالية والصين.



ولم يرد ممثلو وزارة الخارجية اليابانية على الفور على طلب للتعليق على التقرير.

وزادت اليابان إنفاقها العسكري واتخذت استراتيجية أكثر حزما في السنوات الأخيرة ولكنها امتنعت عن نشر صواريخ بعيدة المدى ضمن حدودها للأسلحة التي يمكنها ضرب أهداف على أراض أجنبية.

وتصاعدت حدة التوترات الإقليمية هذا الشهر بعد زيارة نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي تايوان.

وأطلقت بكين صواريخ بالقرب من تايوان وفي المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان.



وكان وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي، قال قبل يومين، إن طوكيو تبحث عقد اجتماع قمة بين رئيس الوزراء فوميو كيشيدا والرئيس الصيني شي جين بينج.

وقالت "نيكي" إن الاجتماع يمكن أن يتخذ شكل محادثات مباشرة أو هاتفية، لكن المرجح بشكل أكبر أن تكون مؤتمرا على الإنترنت هذا الخريف.

ولوقت طويل تأثرت العلاقات الصينية اليابانية بنزاع على مجموعة من الجزر الصغيرة غير المأهولة في بحر الصين الشرقي، وإرث العدوان الياباني في زمن الحرب، والتنافس الإقليمي.

