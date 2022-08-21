انت الان تتابع خبر كوبا تسجل أول أصابة بجدري القرود والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الوزارة في بيان بثه التلفزيون الرسمي إن المريض الذي وصل إلى كوبا الاثنين ونقل إلى المستشفى بعد ثلاثة أيام "بحالة حرجة وحياته في خطر".

وأضافت أن المريض ساءت حالته بعدما شعر بتوعك الأربعاء، وبحلول الخميس تم نقله إلى المستشفى "لتلقي علاج مكثف، حيث أصيب بنوبة قلبية تعافى منها".



وأشارت الوزارة الى أن السائح أقام في منزل مستأجر و"زار أماكن عدة في المقاطعات الغربية للبلاد"، دون أن تحدد عمره أو أي تفاصيل أخرى.

وأكدت الوزارة أنها ستفرض إجراءات للتعامل مع مرض جدري القردة.

