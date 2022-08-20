الفتح يبدي موقفاً من دعوة الصدر لحوار علني

وفي وقت سابق من اليوم، كشف زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، في تغريدة عبر تويتر، عن تقديم مقترح للأمم المتحدة لعقد جلسة حوار علنية مع الفرقاء السياسيين لكن "الجواب عبر الوسيط كان لا يغني ولا يسمن من جوع"، فيما دعا إلى انتظار "الخطوة المقبلة".وقال الموسوي، في حديث لبرنامج بالمختزل الذي تبثه قناة السومرية الفضائية، إن "تغريدة الصدر هي خطوة إلى الأمام للقبول بالحور، مقارنة بالمواقف السابقة للتيار التي كانت رافضة لأي نوع من أنواع الحوار"، معتبراً "دعوة الصدر لحوار علني بأنها خطوة بخفض سقف المطالب".

وأضاف، "بلاسخارت وخلال لقاءاتها مع قيادات التنسيقي لم تبلغ بوجود رغبة صدرية لحوار علني"، مبيناً أن "القوى السياسية لو علمت برغبة الصدر هذه لوافقت القوى كون وجود التيار في أي حوار مهم، وبدونه لن يكون منتجاً".



وأشار إلى أن "العامري خطى خطوات كبيرة تجاه ان تكون المبادرة شعبية او لها أطراف شعبية وهو سعى لتوجيه دعوات للاتحادات والنقابات ومن يريد ان يكون طرفاً في الحوار الوطني على اعتبار اننا نؤمن بان الشعب هو مصدر السلطات".

وأكد الموسوي، أن "التنسيقي يريد مخرجاً للانسداد السياسي"، موضحاً أن "مبدأ الإطار في الحوار هو لا غالب ولا مغلوب بل تصحيح المسار الذي أوصل المرحلة إلى الانسداد".

وتابع، أن "المناظرة التي يريدها الصدر، هل هي من اجل الحل؟، إذا كانت من أجل هذا الهدف فلا اشكال فيها"، مشدداً على أن "استهلاك المزيد من الوقت وإبقاء الأمور بل حلول لن يفيد البلد".

