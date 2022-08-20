انت الان تتابع خبر المالية ترد على أنباء تهديد وزيرها المستقيل ومغادرته العراق والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - نفت وزارة المالية، اليوم السبت، مزاعم مغادرة وزير المالية المستقيل على عبدالأمير علاوي البلاد، وادلاءه بتصريحات بعد تعرضه لتهديدات من احدى الكتل السياسية.
وقالت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، إنها "تنفي ما تناقلته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من معلومات كاذبة ، والتي تدعي مغادرة وزير المالية المستقيل علي عبدالأمير علاوي البلاد ، وادلاءه بتصريحات بعد تعرضه لتهديدات من احدى الكتل السياسية".
وأضافت، "ننفي بشكل قاطع صحة هذه الأنباء المزعومة ، وكل ماورد بهذا الشأن ، كما وتؤكد الوزارة على ان علاوي لم يغادر العراق وهو متواجد في بغداد ، ولم يدلي بأي تصريحات الصحفية لأي جهة اعلامية او جهات شخصية وغيرها".
ودعت الوزارة، إلى "عدم تصديق والانجرار وراء هذه الاكاذيب و الأقاويل ، التي يمكن استثمارها لتحقيق غايات سياسية معروفة ، وهي تأتي كمحاولة بائسة للتأثير على الرأي العام وخلق حالة من الأرباك والفوضى".
وأضافت، "ننفي بشكل قاطع صحة هذه الأنباء المزعومة ، وكل ماورد بهذا الشأن ، كما وتؤكد الوزارة على ان علاوي لم يغادر العراق وهو متواجد في بغداد ، ولم يدلي بأي تصريحات الصحفية لأي جهة اعلامية او جهات شخصية وغيرها".
ودعت الوزارة، إلى "عدم تصديق والانجرار وراء هذه الاكاذيب و الأقاويل ، التي يمكن استثمارها لتحقيق غايات سياسية معروفة ، وهي تأتي كمحاولة بائسة للتأثير على الرأي العام وخلق حالة من الأرباك والفوضى".