انهيار القطارة.. الزج بفرق إنقاذ إضافية من 3 محافظات إلى كربلاء

وقالت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "بأشراف مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان، ينفذ الدفاع المدني خطة الإسناد المتبادل وزج بفرق إنقاذ إضافية ساندة من محافظة بابل والديوانية والمثنى ودفع بمعدات الإنقاذ الثقيل لإخراج المحتجزين من انهيار قنطرة الإمام علي عليه السلام في كربلاء".وكان قد كشف مصدر محلي، تفاصيل جديدة عن انهيار التل الترابي في محافظة كربلاء، قائلاً لـ الخليج 365، إن "انهيار التل في منطقة قطارة الإمام علي عليه السلام غرب محافظة كربلاء وصل إلى نحو 40 متراً تحت الأرض".

وأشار إلى أن "الانهيار قد يصل إلى قطارة الإمام علي (ع) بسبب قربها من مكان الحادث".

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مصدر أمني، لـ الخليج 365، بانهيار تل ترابي في محافظة كربلاء، فيما رجح وجود أشخاص محاصرين تحت التراب.

