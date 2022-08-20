عشرات الضحايا والجرحى بحادث مروع في تركيا

واصطدمت حافلة ركاب بفرق انقاذ كانت تتعامل مع سيارة تدحرجت إلى منحدر في منطقة نزيب، على طريق "طرسوس-أضنة-غازي عنتاب" السريع.

واصطدمت الحافلة أيضا بعربة بث مباشر تابعة لوكالة "إخلاص" للأنباء كانت تغطي حادثة تدحرج السيارة، وفقا للوكالة.



وفي وقت سابق اليوم، أعلن حاكم محافظة غازي عنتاب، مقتل 15 شخصا وإصابة 22 بجروح في حادث السير.

قال الحاكم داود غول على تويتر "لقي 15 من مواطنينا مصرعهم وأصيب 22 (...) في الحادث بين حافلة وفريق إنقاذ وسيارة إسعاف (...) على الطريق السريع بين غازي عنتاب ونيزيب"، وفقا لـ"فرانس برس".

وأعلن والي غازي عنتاب، في تصريح صحفي، ارتفاع عدد القتلى من 15 إلى 16 شخصا، بينهم 4 من الكادر الصحي، وفقا للأناضول.



وأضاف الحاكم أن ثلاثة عناصر إطفاء ومسعفين وصحافيين بين القتلى، مشيرا إلى أن الحافلة انقلبت على بعد 200 متر من مكان تدحرج السيارة، وانزلقت لتصطدم بفرق الإنقاذ.