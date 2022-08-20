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العراق يختتم بطولة العالم للشباب في المواي تاي بـ14 ميدالية

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بغداد - ياسين صفوان -

2022-08-20 | 15:58

العراق يختتم بطولة العالم للشباب في المواي تاي بـ14 ميدالية

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حقق لاعب منتخبنا الوطني على محمود بوزن (34) كغم ذهبية (الواي كرو) لبطولة العالم للشباب والتي أختتمت اليوم الاحد في العاصمة الماليزية كوالامبور، ليرتفع رصيد العراق الى (14) ميدالية، وبواقع ذهبيتان وثلاثة فضيات وتسع برونزيات حصل عليها (10) لاعبين من مجموع (16) لاعباً شاركوا في البطولة.
وقال رئيس الاتحاد العراقي المركزي للمواي تاي، رئيس الوفد مصطفى جبار علك في بيان، ان "ما حققه أبطالنا من إنجازات كبيرة في بطولة العالم الأخيرة وصعودنا على منصات التتويج يشعرنا بالفخر والاعتزاز".

وتابع ان "اللاعبين العشرة الذين حققوا الميداليات هم : ابا الفضل عباس 29كغم (ذهبية قتال وفضية واي كرو)، علي محمود 34كغم (ذهبية واي كرو ) وبرونزية قتال، مصطفى اسامة 51كغم (فضية قتال)، يوسف خالد 48كغم (فضية واي كرو وبرونزية قتال)، حيدر علي 40كغم (برونزية قتال وبرونزية واي كرو)".


واكمل "اما اللاعبين الذين حققوا الميدالية البرونزية فهم: مصطفى محمد برونزية واي كرو، صلاح صفاء 54كغم برونزية قتال، ياسر غسان 46كغم برونزية قتال، حسين كامل 71كغم برونزية قتال، عبد الله شوقي 45كغم برونزية قتال".

ونوه علك إلى إن "(6) لاعبين لم يحققوا اي ميدالية ملونة وانما أكتفوا بمراكز من الثامن الى الخامس".

يذكر ان الكادر التدريبي المشرف على منتخبنا الشبابي في البطولة العالمية تألف من: علاء فاضل الكناني مدربا أولا ويساعده برهم محمد القادر.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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