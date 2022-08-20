البصرة توضح حقيقة وفاة العشرات بسبب الماء المالح

وقالت الدائرة في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي معلومات كاذبة تشير الى وفاة أكثر من ثلاثين شخصا يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/٨/١٦ بسبب المغص المعوي والاسهال الناجم عن المضمضة بالماء المالح الملوث".وأكدت، "عدم تسجيل اية حالة وفاة بسبب تلوث المياه".

وفيما أهابت الدائرة، "من وسائل الاعلام والمواطنين الحذر من المنشورات المضللة التي تحاول زعزعة الامن في بصرتنا الفيحاء والرجوع الى المصادر الرئيسة للمعلومات وهو اعلام دائرة صحة البصرة"، فيما دعت "القوات الامنية الى ملاحقة كل من يحاول بث الرعب في نفوس الاهالي الآمنين في مركز المدينة وانحاء المحافظة من خلال نشر الشائعات الكاذبة".

