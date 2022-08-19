بالصور.. منطقة بغدادية تعاني انقطاع الماء والسكان يلجاؤن لحفر الآبار

يقول ياسر أبو مصطفى من منطقة البياع محلة 817، لـ الخليج 365، إن "المنطقة تعاني منذ قرابة الشهر من انقطاع مياه الاسالة الأمر الذي دفع العديد من الاهالي إلى حفر الآبار"، مبيناً أن "هذه الخطوة تأتي لغرض التعويض عن الاسالة في الاستحمام وغسل الملابس واستخدامه كذلك للمبردات".لكن المشكلة الأخرى التي تعاني منها هذه المنطقة، هي أن الآبار التي حفرت بدأت تنفذ، بحسب المواطن أبو كرار، الذي يشير في حديث لـ الخليج 365 إلى أنه مع أولاده حفروا بئرين ونفذا ويشرعون الآن بحفر بئر ثالث.من جهته، يؤكد أبو عباس، لـ الخليج 365، إن يعتمد على المياه التي تباع في الأسواق لغرض استخدامها للشرب والاستحمام وحتى غسل الملابس أحياناً.

*تحذير

انقطاع الأمطار لغاية شهر كانون الأول المقبل معناها سنعاني من مشكلة شحة مياه في المناطق النائية وذنائب الأنهار، كما يعتقد المستشار السابق للجنة الزراعة والمياه النيابية، عادل المختار.

ويدعو المختار في حديث لـ الخليج 365، إلى "تشكيل فرق طوارئ لإدارة أزمات المياه وإيصال الماء للناس عبر الحوضيات".

*المعالجة

مؤخراً، تواصلت وكالة الخليج 365 مع مسؤولين في أمانة العاصمة بغداد، وقالوا أنه "تم إرسال كوادر إلى المنطقة لكنهم لم يجدوا مشكلة"، فيما يناقض هذا الكلام الواقع الذي تعيشه عدد من أزقة البياع، بحسب مواطنين.